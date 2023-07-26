Мужчина продержал на лбу гитару почти два часа — видео

Житель Айовы, США, имеющий более 250 мировых рекордов Гиннесса, попытался вернуть один из своих предыдущих титулов, балансируя гитарой на лбу в течение часа 46 минут 34 секунд.

Об этом пишет upi.com.

Дэвид Раш сначала был рекордсменом по продолжительности балансировки гитары на лбу в 2017 году, когда он удерживал музыкальный инструмент на месте более 10 минут. Затем он восстановил рекорд в 2021 году со временем 24 минуты.

Рекорд был побит в августе в 2021-м Кристианом Родригесом, балансировавшим час 38 минут 14 секунд.

Последняя завершенная попытка Раша подается в Книгу рекордов Гиннеса для официального признания.

Напомним, пара съела острый перец и побила мировой рекорд из самого продолжительного "горячего" поцелуя. Супруги целовались символические 15 минут.

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