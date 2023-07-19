Україні запропонували допомогу з експортом зерна: про що йдеться

На Генасамблеї ООН представник Хорватії заявив про намір його країни допомогти Україні експортувати зерно.

Хорватія готова допомогти знайти альтернативні напрямки для експорту українського зерна.

Про це заявив державний секретар з політичних справ Хорватії Франо Матушич на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Він наголосив, що війна, яку розв’язала РФ в Україні, має економічні наслідки в багатьох сферах, при цьому продовольча криза є одним із найдраматичніших глобальних наслідків.

“Хорватія готова допомогти знайти нові напрямки для експорту українського зерна”, - підкреслив Матушич, зазначивши, що альтернативою можуть стати залізниці та порти країни.

Також читайте У порту Чорноморська ракетним ударом Росії знищено 60 тисяч тонн зерна

Як відомо, 17 липня закінчився термін договору "зернової угоди", яка була підписана між РФ та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022-го. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає розблокувати Чорне море задля експорту української продукції. Політикиня наголошує, що не можна допустити продовольчої кризи в найуразливіших країнах світу.

Читайте також: