Нічна атака РФ по Україні: Ігнат описав особливості ракет "Онікс" та Х-22

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат описав особливості ракет "Онікс" та Х-22, якими російські війська атакували Україну в ніч проти 19 липня.

Про це Ігнат розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Так, головна проблема зі збиванням ракет Х-22 полягає у їхній великій швидкості та балістичній траєкторії польоту. Водночас проблема зі знищенням "Оніксів" навпаки полягає в дуже низькому їхньому польоті.

Особливості ракет Х-22

"На жаль не всі засоби, які сьогодні противник застосовує, нам доступні для збиття. Ми розуміємо, що Х-22 – це практично крилата ракета, але атакує вона по балістичній траєкторії", – сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що ракета Х-22, якою була атакована Одеса, – надзвичайно швидкісна, тож Україні потрібно "більше засобів, щоб саме цим ракетам протистояти".

Водночас Ігнат звернув увагу, що на сьогоднів Росії більше не виготовляють ракет Х-22. Ті, що залишилися, є ще радянськими та старими. Речник ПС зауважив, що Х-22 – найбільш руйнівні і неточні ракети, які має ворог, однак це його не зупиняє.

"Похибка у 600 метрів, допустима для цієї ракети, абсолютно не стримує окупанта. Б'ють ними по густонаселених містах, зокрема, от по Одесі", – сказав Ігнат.

Особливості ракет "Онікс"

Щодо "Оніксів", то Ігнат розповів, що це ракети берегового ракетного комплексу "Бастіон". Їхнє призначення – знищувати кораблі та плавзасоби. Ракета "Онікс" має низьку траєкторію польоту, тому її важко збити над поверхнею води.

"Цими ракетами Росія атакує не часто, але її застосовує ворог при атаках берегових ліній Одещини та інших регіонів", – звернув увагу речник Повітряних сил.

Резюмуючи, він наголосив – російська нічна атака по Україні показала необхідність посилення ППО та прибережної зони.

Ігнат зазначив, що море – теж лінія фронту завдовжки понад 2 500 км.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Игнат: Россия бомбила Одессу! А тепер полыхает в Крыму!"

Нічна атака по Україні 19 липня: що відомо

Окупанти влаштували масовану атаку по Україні в ніч проти 19 липня з використанням безпілотників, ракет "Онікс", "Калібр", Х-22 та Х-59. Українська ППО знищила 37 російських повітряних цілей.

Під ворожою атакою опинилися Кропивницький, Херсон, Житомирщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Одещина. Саме Одесі та області дісталося найбільше від ворога цієї ночі: окупанти вдарили по зернових терміналах та портовій інфраструктурі у портах "Одеса" та "Чорноморськ". Є влучання у зерновий та олійний термінали, у промисловий об'єкт, пошкоджені склади з тютюном і феєрверками. Є постраждалі.

Читайте також: