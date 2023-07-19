У Грузії впродовж кількох годин сталися два землетруси

Магнітуда землетрусів у Грузії перевищила три бала.
У Грузії 19 липня протягом кількох годин зафіксували одразу два землетруси.
Про це повідомляє "Грузия Online".
За інформацією Національного центру сейсмічного моніторингу Інституту наук про землю, спершу підземні поштовхи зафіксували о 02:38 за місцевим часом поряд із містом Дедоплісцкаро. Магнітуда землетрусу становила 3,2 бала.
Епіцентр другого землетрусу був біля міста Дманісі (о 04:54), за 57 км від столиці Тбілісі, його магнітуда становила 3,1 бала.
Нагадаємо, біля узбережжя Аляски стався потужний землетрус.
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