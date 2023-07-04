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Землетрус стався біля Азербайджану: коливання відчули і в РФ (відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Землетрус стався біля Азербайджану: коливання відчули і в РФ (відео)

Біля Азербайджану 4 липня стався землетрус / Фото: pixabay.com

Потрусило низку азербайджанських та російських населених пунктів.

У ніч проти вівторка, 4 липня, землетрус стався біля узбережжя Азербайджану. Багато мешканців Баку, відчувши коливання, вийшли вулиці міста з речами. Також землетрус відчули в азербайджанських містах Губа, Хачмаз, Сіязань і Сумгайит. 

Про це повідомляє видання Media.az.  

Епіцентр землетрусу зафіксовано за 46 км на північний схід від міста Хачмаз. За різними даними, його магнітуда складає 5,4 - 5,9 бала. Європейські сейсмологи інформують про 5,4 бала, азербайджанські - про 5,7; російські - про 5,9. 

У МНС Азербайджану заявили, що через підземні поштовхи ніхто не постраждав. 

Коливання відчули й мешканці російських Дагестану, Махачкали й Дербента, повідомили місцеві пабліки й опублікували відповідні відео. 

Нагадаємо, 3 липня стався потужний землетрус у Тихому океані. Підземні поштовхи зафіксовані в Королівстві Тонга, їхня магнітуда - 6,9 бала. 

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Дата публікації
Перегляди
200
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