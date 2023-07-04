Землетрус стався біля Азербайджану: коливання відчули і в РФ (відео)

У ніч проти вівторка, 4 липня, землетрус стався біля узбережжя Азербайджану. Багато мешканців Баку, відчувши коливання, вийшли вулиці міста з речами. Також землетрус відчули в азербайджанських містах Губа, Хачмаз, Сіязань і Сумгайит.

Про це повідомляє видання Media.az.

Епіцентр землетрусу зафіксовано за 46 км на північний схід від міста Хачмаз. За різними даними, його магнітуда складає 5,4 - 5,9 бала. Європейські сейсмологи інформують про 5,4 бала, азербайджанські - про 5,7; російські - про 5,9.

У МНС Азербайджану заявили, що через підземні поштовхи ніхто не постраждав.

Коливання відчули й мешканці російських Дагестану, Махачкали й Дербента, повідомили місцеві пабліки й опублікували відповідні відео.

Нагадаємо, 3 липня стався потужний землетрус у Тихому океані. Підземні поштовхи зафіксовані в Королівстві Тонга, їхня магнітуда - 6,9 бала.