Волосся більше не буде випадати: лікування в домашніх умовах

Випадіння волосся – досить поширена проблема як у жінок, так і у чоловіків. Неправильне харчування, шкідливі звички та постійний стрес сприяють процесові його втрати. Але є багато дієвих методів і, зокрема, домашні процедури для відновлення густоти та сили вашого волосся. Що є причиною цієї проблеми та як з нею боротися – читайте далі.

Чому випадає волосся

Це природне явище, тому його не варто боятися: одні волосини випадають, а натомість ростуть інші. Зазвичай, людина втрачає до ста волосин на день. Але якщо на голові починають з’являтися залисини, тоді слід виявити причину та запобігти подальшому випадінню. Причин втрати волосся може бути багато, ось приклади найчастіших із них.

Генетична схильність чи спадковість - це одна з найпоширеніших причин. Існує чоловіче та жіноче облисіння. Зазвичай воно відбувається поступово з віком – у чоловіків з’являються залисини, а у жінок рідшає волосся на маківці голови.

Гормональні зміни – вагітність та пологи, хвороби щитоподібної залози.

Захворювання шкіри голови.

Прийом ліків та бадів. Випадіння волосся у такому випадку може бути побічним ефектом.

Хіміотерапія під час лікування онкологічних захворювань.

Стреси та тривожні стани. Волосся може почати випадати відразу або через деякий проміжок часу після того, як організм зазнав сильного потрясіння.

Часте користування хімічними засобами для укладки волосся та салонні процедури.

Що робити, щоб волосся не випадало?

Необхідно скоригувати своє харчування: включити у свій щоденний раціон жирну рибу, морепродукти, зелень, овочі та фрукти. Потрібно уникати вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Не варто використовувати фен при високих температурах, не користуватися стайлерами для укладки волосся. Не потрібно стягувати волосся у тугі коси та вузли. Влітку та взимку необхідно захищати шкіру голови. Оскільки під час перепаду температур волосяні цибулини втрачають свою силу, і тоді волосся починає випадати. Доглядові засоби для волосся повинні містити природні складники. Шампуні слід обирати не тільки такі, що зміцнюють волосся, а й корисні для шкіри голови. Проконсультуйтеся з лікарем, які вітаміни варто попити. Зазвичай це вітаміни А, Е, D та групи В і корисні мікроелементи – цинк, залізо, магній. Необхідно підібрати спеціальні косметичні засоби проти випадіння волосся. Також варто застосувати домашній догляд: допоможуть маски з яйцями, медом та оливковою олією.

ТОП-3 домашні маски від випадіння волосся

1. Яєчна маска.

Маска з яєць не тільки зміцнює волосся, а й глибоко живить шкіру голови, відлущує змертвілі клітини та очищає від надлишкового жиру. Для приготування маски необхідно змішати 2 яйця, 2 чайні ложки оливкової олії і таку ж кількість лимонного соку. Потім готову суміш нанести на волосся – від коренів до кінчиків, загорнути харчовою плівкою та рушником. Через 40 хвилин гарно вимити волосся теплою водою. Маску варто робити хоча б раз на тиждень.

2. Маска з теплої оливкової олії.

Оливкова олія багата на антиоксиданти, тому живить шкіру голови та зволожує сухе волосся, і є перевіреним засобом від його випадіння. Для отримання гарантованого результату варто нанести теплу олію на всю довжину волосся, потім загорнути його у харчову плівку, замотати голову рушником. Тримати маску слід півтори години, щоб олія добре проникла у структуру волосся і зміцнила його.

3. Відвар з насіння льону.

Насіння льону містить вітаміни групи В, які допомагають синтезувати кератин – білок, що є основним будівельним матеріалом для волосся. Також насіння містить магній, залізо та вітамін Е. Для приготування відвару необхідно прокип’ятити 50 грамів насіння у воді, дати йому настоятися кілька годин. Потім сполоснути волосся та загорнути у рушник на 30 хвилин, опісля добре промити теплою водою.

Щоб отримати гарний результат, потрібно комплексно вирішувати проблему. Якщо самостійно не вдається позбутися випадіння волосся, тоді варто звернутися за порадою до лікаря-трихолога.

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