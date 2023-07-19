Волосы больше не будут выпадать: лечение в домашних условиях

Выпадение волос – довольно распространенная проблема как у женщин, так и у мужчин. Неправильное питание, вредные привычки и постоянный стресс способствуют процессу его потери. Но есть много действенных методов и, в частности, домашние процедуры для восстановления густоты и силы ваших волос. Что является причиной этой проблемы и как с ней бороться - читайте дальше.

Почему выпадают волосы

Это естественное явление, поэтому его не стоит бояться: одни волосы выпадают, а вместо этого растут другие. Обычно человек теряет до ста волос в день. Но если на голове начинают появляться залысины, тогда следует выявить причину и предотвратить дальнейшее выпадение. Причин потери волос может быть много, вот примеры наиболее частых из них.

Генетическая предрасположенность или наследственность – это одна из самых распространенных причин. Существует мужское и женское облысение. Обычно оно происходит постепенно с возрастом – у мужчин появляются залысины, а у женщин редеют волосы на макушке головы.

Гормональные изменения – беременность и роды, болезни щитовидки.

Заболевание кожи головы.

Прием лекарств и бадов. Выпадение волос в таком случае может являться побочным эффектом.

Химиотерапия при лечении онкологических заболеваний.

Стрессы и тревожные состояния. Волосы могут начать выпадать сразу или через некоторый промежуток времени после того, как организм испытал сильное потрясение.

Частое использование химических средств для укладки волос и салонные процедуры.

Что делать, чтобы волосы не выпадали?

Необходимо скорректировать свое питание: включить в свой рацион жирную рыбу, морепродукты, зелень, овощи и фрукты. Следует избегать употребления алкогольных напитков и табачных изделий. Не следует использовать фен при высоких температурах, не пользоваться стайлерами для укладки волос. Не нужно стягивать волосы в тугие косы и узлы. Летом и зимой нужно защищать кожу головы. Поскольку во время перепада температур волосяные луковицы теряют свою силу, и тогда волосы начинают выпадать. Средства для ухода за волосами должны содержать природные составляющие. Шампуни следует выбирать не только укрепляющие волосы, но и полезные для кожи головы. Проконсультируйтесь с врачом, какие витамины следует попить. Обычно это витамины А, Е, D и группы В, также полезные микроэлементы – цинк, железо, магний. Необходимо подобрать специальные косметические средства против выпадения волос. Также следует применить домашний уход: помогут маски с яйцами, медом и оливковым маслом.

ТОП-3 домашние маски от выпадения волос

1. Яичная маска.

Маска из яиц не только укрепляет волосы, но и глубоко питает кожу головы, отшелушивает омертвевшие клетки и очищает от избыточного жира. Для приготовления маски необходимо смешать 2 яйца, 2 чайные ложки оливкового масла и такое же количество лимонного сока. Затем готовую смесь нанести на волосы – от корней до кончиков, завернуть пищевой пленкой и полотенцем. Через 40 минут хорошо вымыть волосы теплой водой. Маску следует делать хотя бы раз в неделю.

2. Маска из теплого оливкового масла.

Оливковое масло богато антиоксидантами, поэтому питает кожу головы и увлажняет сухие волосы, и является проверенным средством от его выпадения. Для получения гарантированного результата следует нанести теплое масло на всю длину волос, затем завернуть его в пищевую пленку, замотать голову полотенцем. Держать маску следует полтора часа, чтобы масло хорошо проникло в структуру волос и укрепило его.

3. Отвар из семян льна.

Семена льна содержат витамины группы В, которые помогают синтезировать кератин – белок, являющийся основным строительным материалом для волос. Также семена содержат магний, железо и витамин Е. Для приготовления отвара необходимо прокипятить 50 граммов семян в воде, дать ему настояться несколько часов. Затем сполоснуть волосы и завернуть в полотенце на 30 минут, потом хорошо промыть теплой водой.

Чтобы получить хороший результат, необходимо комплексно решать проблему. Если самостоятельно не удается избавиться от выпадения волос, тогда следует обратиться за советом к врачу-трехологу.

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