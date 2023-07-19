В Польше арестовали мать и ее детей, которые "не давали жить соседям" и придумывали разные издевательства

В Польше арестовали мать и ее двоих взрослых детей, которые превратили жизнь своих соседей в "ад". Они придумывали разные издевательства, чтобы навредить людям.

Об этом пишет tvp.info.

72-летняя Малгожата К. вместе с ее 40-летним сыном Анджеем и 36-летней дочерью Малгожатой, которых подозревают в том, что они совместно и по предварительному сговору постоянно преследовали своих соседей и угрожали им смертью, арестованы на три месяца.

Вызвали полицию, забросали мусором и имитировали наезд

Следствие по делу семьи К. из села Жджары Дембицкого Подкарпатского воеводства ведет воеводская прокуратура в Жешуве. Спикер прокуратуры Кшиштоф Цехановский сообщил, что трое подозреваемых сделали жизнь своих соседей невыносимой.

"Их действия были направлены на то, чтобы сделать невозможным нормальную жизнедеятельность соседей. У дома одного из пострадавших они разместили устройства, которые реагировали на движение и издавали громкие звуки разной частоты, в том числе имитировали выстрелы, когда появлялся сосед. С помощью видеокамеры они вели наблюдение за жизнью потерпевшего на его частной территории. Забросали его участок органическими отходами, бросали камни в сторону автомобиля и имущества потерпевшего", — перечислил прокурор.

Подозреваемые также оговорили соседа по хранению и употреблению наркотиков. Они безосновательно вызвали полицию, обвиняя потерпевшего в совершении преступлений, а также угрожали ему расправой с пневматическим оружием.

"Их арсенал противоправного поведения также включал в себя ускорение автомобиля и его остановку прямо перед лицом потерпевшего, а также освещение имущества потерпевшего фарами и мерцание ими ночью", — добавил прокурор Цехановский.

Матери и ее детям соседи угрожали убийством.

Подобные унизительные действия они также совершили в отношении женщины, которая жила по соседству, но жертвами стали также ее несовершеннолетние дети.

"Им 12 июля подозреваемые угрожали убийством, имитируя выстрел из пневматического оружия", – отметил прокурор Цехановский.

По словам следователей, анализ доказательств указывает на то, что семья К. совершила преступления, предусмотренные ст. 190 ч. 1 Уголовного кодекса в сочетании со ст. 190а ч.1 Уголовного кодекса. Трем жителям Жджары: 72-летней Малгожате К. (по неофициальной информации, врачу), ее 40-летнему сыну Анджею К. и 36-летней дочери Малгожате К. было предъявлено обвинение в том, что они, действуя совместно и по предыдущей заговором, на протяжении 2021-23 годов постоянно преследовали своих соседей и угрожали им лишением жизни. Преступления наказываются лишением свободы сроком до восьми лет. Они арестованы на три месяца.

Напомним, в Польше туристам, решившим прокатиться по стране на такси, грозит лишение свободы.

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