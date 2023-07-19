Как быстро снять стресс и успокоиться: что нужно есть

Современный ритм жизни каждый день предлагает нам новые вызовы и ситуации, в которых необходимо сохранять спокойствие. И чтобы иметь хорошее настроение и быть уравновешенными, нет необходимости идти в аптеку за седативными препаратами. Стоит просто включить в свой ежедневный рацион продукты, которые не хуже лекарств помогут справиться со стрессом и напряжением. Это не только вкусно, но и полезно. Поскольку регулярное употребление таких продуктов обеспечивает организм витаминами и минералами, укрепляет нервные волокна и способствует образованию новых нервных клеток. Чтобы узнать, что это за еда – читайте дальше.

Черный шоколад

Согласно научным исследованиям темный шоколад улучшает настроение за счет повышения уровня в организме гормонов счастья: дофамина и серотонина. Если его употреблять, то снижается уровень гормона стресса, кортизола. Также черный шоколад включает в себя антиоксиданты, предупреждающие заболевание крови. Для хорошего настроения стоит есть шоколад, содержащий 70% какао, но не более 25 граммов в день, поскольку он достаточно калорийный.

Орехи и семечки

Орехи и семечки снижают стресс, поскольку содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Больше всего таких кислот в грецких орехах, орехах кешью и в семенах подсолнечника. Когда человек очень расстроен, он теряет много запасов витаминов, например группы В и витамина Е. А орехи и семечки помогают восстановить их необходимое количество для организма. Чтобы снизить кровяное давление и нагрузку на сердце, нужно есть фисташки. Чтобы предотвратить тревожные состояния, следует употреблять семена подсолнечника, содержащие витамин D и магний. Следует включить в рацион миндаль, семена льна и тыквы, которые помогают успокоиться.

Черника

При сильном стрессе и напряжении нужно есть те продукты, которые богаты антиоксидантами, они предотвращают возникновение свободных радикалов. Поэтому следует употреблять чернику, которая включает в себя также витамин С, укрепляющий иммунную систему организма. Ягоды черники увеличивают количество дофамина в крови – гормонов радости и счастья.

Молоко

Лучшее лекарство от стресса и напряжения – это молоко. В молоке содержатся витамины группы В, белок, витамин D, кальций и аминокислоты. Медики советуют пить молоко, содержащее 1% жирности. Употреблять его нужно перед сном, поскольку оно помогает уравновесить возбужденную нервную систему, поэтому организм быстрее засыпает.

Жирная рыба

К такой рыбе относят тунца, лосося, селедку, скумбрию, сайру, сардину и севрюгу. В ней содержатся жирные кислоты омега-3, которые при употреблении снижают в организме уровень кортизола и регулируют выработку адреналина. Диетологи советуют употреблять жирную рыбу не менее двух раз в неделю.

Яйца

Этот продукт содержит много витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов, необходимых для здоровой реакции организма на стрессовые ситуации. В частности, в яйцах содержится в достаточном количестве витамин В, который отвечает за здоровое и надлежащее функционирование мозга.

Петрушка

Петрушка включает в себя антиоксиданты, которые предотвращают образование нестабильных молекул, свободных радикалов и защищают от тревоги и депрессии. Диетологи советуют включать в свой ежедневный рацион продукты, богатые антиоксидантами, это помогает укрепить нервную систему, а также предотвратить различные воспаления, которые встречаются у людей с хроническим стрессом.

Субпродукты

Это печень, почки, сердце и другие внутренние органы животных, очень богатые витаминами группы В, контролирующими стресс. Эти витамины активно участвуют в регулировании и улучшении настроения, поскольку повышают уровень дофамина и серотонина в организме. Например, 85 г печени говядины обеспечивает более 50% суточной нормы группы витаминов В для организма.

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