В Херсоне раздались взрывы

Тревоги у области нет.

В среду, 19 июля, в Херсоне были слышны звуки взрывов. Воздушной тревоги на 11:46 в области нет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении издания.

Воздушной тревоги Херсонской области нет. Последняя была утром: с 06:43 до 07:05. В настоящее время сирены раздаются в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Как сообщалось, россияне ночью 19 июля атаковали дронами Херсон. Есть попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов врага произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка. Кроме того, есть потерпевшая.

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