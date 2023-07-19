В Херсоне раздались взрывы

Тревоги у области нет.
В среду, 19 июля, в Херсоне были слышны звуки взрывов. Воздушной тревоги на 11:46 в области нет.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении издания.
Воздушной тревоги Херсонской области нет. Последняя была утром: с 06:43 до 07:05. В настоящее время сирены раздаются в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Как сообщалось, россияне ночью 19 июля атаковали дронами Херсон. Есть попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов врага произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка. Кроме того, есть потерпевшая.