Россияне ночью атаковали дронами Херсон: есть попадания

Ночью против 19 июля российская оккупационная армия ночью атаковала беспилотниками Херсон. В городе есть попадания.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Около 2:00 зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка", — сообщил глава ОВА.

Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину. Пенсионерка оказалась под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Напомним, в ночь на 19 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. В Херсонской области сирены звучали дважды: с 00:57 до 02:36, а также — с 06:43 — 07:05. В частности, сообщалось, что россияне запустили крылатые ракеты двух видов с южной стороны.

Утром в ВСУ рассказали о массированной ночной атаке по Украине. Оккупанты совершили на Украину атаку в несколько волн. Армия РФ запустила 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть — "Ониксов", одну авиационную ракету Х-59, а также 32 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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