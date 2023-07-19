Взрывы на Житомирщине: власти сообщили об атаке на область

Беспилотник попал в инфраструктурный объект в области.

Под утро 19 июля оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе "Шахед".

Об этом рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По предварительной информации властей, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, также повреждение частных домохозяйств.

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, Россия 19 июля снова совершила комбинированную атаку по городам Украины. Российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины — выпустили шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены шесть крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА противника.

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