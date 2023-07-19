В Кропивницком раздались взрывы

В городе почти пол часа доносились сирены.

В Кропивницком во время воздушной тревоги в среду, 19 июля, были слышны звуки взрывов. Официальной информации пока нет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении издания.

Воздушная тревога в Кировоградской области звучала почти пол часа – с 06:41 до 07:09. Воздушные силы сообщали о ракетной опасности. В частности, для Кировоградской области.

Напомним, ночью на среду, 19 июля, Россия ночью массированно обстреляла Украину по меньшей мере двумя видами ракет, а также иранскими ударными дронами Shahed. Взрывы раздались в ряде регионов. В частности, киевлян предупреждали об угрозе атаки дронов: в столице и области работали силы ПВО.

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