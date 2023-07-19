ВСУ заняли почти все господствующие высоты под Бахмутом — ISW

Вооруженные силы Украины заняли почти все господствующие высоты у Бахмута Донецкой области. Тем временем оккупанты продолжают наземные атаки возле города.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Силы обороны заняли почти все господствующие высоты у Бахмута. / Фото: Associated Press

Аналитики отмечают, что на 18 июля Силы обороны продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и продвигались к северу от города. Геолокационные кадры за 17 июля показывают, что украинские войска продвигались к западу от Ягодного, что в трех километрах северо-западнее Бахмута.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. Российский "военкор" утверждал, что подразделения ВСУ безуспешно пытались прорвать российскую оборону в направлении Клещиевки, которая находится в 7 км юго-западнее Бахмута.

"Маляр заявила, что российские силы в панике по поводу недавнего продвижения Украины в районе Бахмута и что действия России по разным направлениям, в частности на Купянске, направлены на то, чтобы отвлечь и оттянуть украинские силы от места, где они продвигаются", — говорится в отчете ISW.

18 июля российские оккупационные войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута и достигли ограниченных территорий к югу от него. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Озаряновки (14 км юго-западнее Бахмута).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска опрокидывают резервы в Бахмут, чтобы остановить украинское наступление, несмотря на то, что Россия сосредотачивает основные силы на Купянском направлении.

Российский военный блоггер утверждал, что российские контратаки не имели успеха вблизи Озаряновки и в направлении Ивановского, Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута), Орехово-Василовки и Веселого (20 км к северо-востоку от Бахмута).

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о новаторской тактике ВСУ возле Бахмута. По его словам, украинские защитники пытаются продвигаться в районе города, минимизируя потери. У Бахмута же Силы обороны атакуют на северном и южном флангах.

В ВСУ также сообщили, что оккупанты взимают резервы в Бахмут. Россияне иногда пытаются контратаковать. Однако за последнее время у врага успеха не было.

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