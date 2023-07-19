Росіяни вночі атакували дронами Херсон: є влучання

Вночі проти 19 липня російська окупаційна армія вночі атакувала безпілотниками Херсон. У місті є влучання.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 2:00 зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа у будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку", - повідомив очільник ОВА.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку. Пенсіонерка опинилася під завалами власної оселі. Лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу. Її стан медики оцінюють як задовільний.