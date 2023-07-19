Испания заявила о передаче Украине 4 танков Leopard 2 и не только: детали

Украинское войско также получит отремонтированную бронетехнику и полевой госпиталь.

Испания отправит в Украину четыре танка Leopard 2A4 и другую военную технику на следующей неделе.

Об этом сообщило Минобороны Испании.

Кроме танков, в Украину морем будут переданы 10 БТРов, бронированные внедорожники, легкие грузовики и машины скорой помощи.

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В сообщении испанского Минобороны отмечается, что поставки Украине легких вооружений и боеприпасов большого калибра будут продолжаться в течение всего лета.

Испания также отправила в Украину полевой госпиталь. Он оснащен отделением неотложной хирургии, послеоперационным отделением, стерилизационным оборудованием, лабораторией и увеличенным количеством коек.

Напомним, 18 июля состоялось уже 14-е заседание в формате "Рамштайн" по вопросам обороны Украины. Подбивая его итоги, министр обороны Алексей Резников написал в Сети: "Приоритет: Снабжение оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня".

В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после "Рамштайна" сообщил, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп для контрнаступления ВСУ (более 63 тыс. бойцов).

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