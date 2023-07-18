В Украину прибыли первые кассетные боеприпасы — Сырский

Использоваться они будут уже в ближайшее время.

Американские кассетные боеприпасы уже в Украине. Они будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью военному корреспонденту BBC.

По его словам, американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину. К использованию они будут готовы в течение нескольких дней. В то же время гаубицы M777, которые будут стрелять снарядами, уже на позициях вокруг Бахмута.

Генерал говорит, что отвоевание города имело бы не просто символическое значение. Он утверждает, что Бахмут также имеет стратегическое значение – как ворота в другие ключевые города региона.

“Наш народ ждет побед. Им нужны маленькие победы”, – подчеркнул Сырский.

Напомним, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 до конца этого лета.

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