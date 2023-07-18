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До України прибули перші касетні боєприпаси - Сирський

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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До України прибули перші касетні боєприпаси - Сирський

Касетні боєприпаси вже в Україні / Фото: Associated Press

Використовуватися вони будуть вже найближчим часом.

Американські касетні боєприпаси вже в Україні. Вони будуть готові до використання протягом кількох днів.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв’ю військовому кореспонденту BBC.

За його словами, американські касетні боєприпаси вже прибули до України. До використання вони будуть готові протягом кількох днів. Водночас гаубиці M777, які стрілятимуть снарядами, вже на позиціях навколо Бахмута.

Генерал каже, що відвоювання міста мало б не просто символічне значення. Він стверджує, що Бахмут також має стратегічне значення – як ворота до інших ключових міст регіону.

“Наш народ чекає перемог. Їм потрібні маленькі перемоги”, - підкреслив Сирський.

Нагадаємо, що українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 до кінця цього літа.

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