Оккупанты активизировали ДРГ на северном направлении — Наев

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на северном направлении враг пытается применять диверсионно-разведывательные группы.

Об этом пишет Military Media Center.

"По состоянию на сегодняшний день во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются Черниговское и Сумское направления. Российские оккупанты бьют по нашей территории из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, наносят удары с воздуха. Также отмечены попытки противника применять диверсионно-разведывательные", - рассказал он.

Наев также отметил, что Силы оперативно-стратегической группировки войск "Север" полностью готовы к отражению каких-либо угроз со стороны Российской Федерации. Генеральный штаб предусмотрел все возможные варианты развития событий и предусматривает соответствующие меры по усилению позиций в случае возможного обострения обстановки.

"В целом, РФ не оставляет попыток проведения боевых действий по этим направлениям. Мы это понимаем и принимаем все необходимые меры, в первую очередь для защиты мирного населения и усиления возможностей наших войск", — резюмировал командующий Объединенными силами ВСУ.

Напомним, Песков пригрозил "рисками" в случае продления "зернового соглашения" без участия России.

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