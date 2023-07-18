В Одессе мужчину привалило обломком сбитой ракеты: первые минуты после атаки — видео

В ночь на 18 июля оккупационная армия России в очередной раз атаковала юг Украины. Оккупанты из акватории Черного моря выпустили по Одессе шесть ракет "Калибр". В результате падения обломки ракеты привалили пожилого мужчину в собственном доме.

Одесские патрульные показали первые кадры из дома.

Прибывшие на место патрульные увидели отверстие в крыше одного из домов. В помещении они обнаружили мужчину, которого придавило обломком ракеты и он не мог двигаться. Пострадавшего извлекли из-под обломков, медики госпитализировали его.

В Одессе обломок ракеты упал прямо на мужчину в его доме

Напомним, в Одессе обломками сбитых российских ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений.

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