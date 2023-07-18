Ночные взрывы в Одессе: в ОК "Пивдень" рассказали об атаке на город

Ночью 18 июля российская армия атаковала Одессу шестью ракетами "Калибр". Все вражеские ракеты сбили силы ПВО.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Ночью враг коварно атаковал юг Украины. Несколько волн ударных дронов были направлены на обнаружение и истощение сил противовоздушной обороны. А после этого из акватории Черного моря по Одессе выпущено шесть "Калибров", — говорится в сообщении.

Отмечается, обломками сбитых ПВО ракет, а также взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

По словам Назарова, в Одесской области на подлете с моря был уничтожен 21 вражеский "Shahed-136" был уничтожен.

Ночная воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины в ночь на 18 июля. В Одесской области тревога продолжалась более двух часов: с 01:55 до 04:13.

Воздушные Силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе комбинированной атаки РФ. Сообщалось, что враг может атаковать и ракетами и дронами. В частности, в Черном море была зафиксирована активность ракетоносителей.

Также была угроза атаки баллистики в некоторых регионах Украины. Граждан призвали не игнорировать воздушную опасность.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщали мониторинговые каналы. Официальных комментариев на этот счет не было.

Читайте также: