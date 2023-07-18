Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

БПЛА долетіли до сходу Криму – найбільш віддаленої від лінії фронту частиною півострова.

Російські окупанти заявили 18 липня про наліт на Крим одразу 28 безпілотників, які начебто було збито та придушено засобами РЕБ.

Про це повідомив голова російської окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов та Міноборони РФ.

Так, вранці 18 липня Аксьонов заявив, що вночі на сході Криму було збито дев'ять безпілотників, а ще 19 – придушено системами радіоелектронної боротьби. Водночас колаборант не уточнив, де саме були збиті дрони.

Зауважимо, що БПЛА долетіли до сходу Криму, яка є найбільш віддаленою від лінії фронту частиною півострова. Додамо, що саме на сході окупованого півострова розташований пошкоджений напередодні Кримський міст.

Водночас Міноборони Росії заявило про нічний наліт 28 начебто українських безпілотників. Однак у відомстві стверджують про збиття 17 дронів засобами ППО і ще 11 – засобами РЕБ.

"Бавовна" у Криму

Нагадаємо, у ніч проти 16 липня у Севастополі прогриміли вибухи, після яких російські колаборанти заявили, що сили ППО і флот відбивають атаку начебто українських безпілотників.

Вже наступної ночі – проти 17 липня – вибухи прогриміли на Кримському мосту, внаслідок чого об’єкт зазнав суттєвих пошкоджень. Влада РФ офіційно заявила, що один із прольотів не підлягає відновленню. В інциденти російська сторона традиційно звинуватила Україну та пригрозила "дзеркальною відповіддю" А Слідком РФ відкрив справу про теракт.

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