Оккупанты заявили о массированной атаке беспилотников на Крым

БПЛА долетели до востока Крыма – самой отдаленной от линии фронта части полуострова.

Российские оккупанты заявили 18 июля о налете на Крым сразу 28 беспилотников, которые якобы были сбиты и подавлены средствами РЭБ.

Об этом сообщил глава российских оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов и Минобороны РФ.

Так, утром 18 июля Аксенов заявил, что ночью на востоке Крыма было сбито девять беспилотников, а еще 19 – подавлено системами радиоэлектронной борьбы. В то же время, коллаборант не уточнил, где именно были сбиты дроны.

Заметим, что БПЛА долетели до востока Крыма – наиболее отдаленной от линии фронта частью полуострова. Добавим, что именно на востоке оккупированного полуострова находится поврежденный накануне Крымский мост.

В то же время Минобороны России заявило о ночном налете 28 якобы украинских беспилотников. Однако в ведомстве утверждают о сбитии 17 дронов средствами ПВО и еще 11 – средствами РЭБ.

"Бавовна" в Крыму

Напомним, в ночь на 16 июля в Севастополе прогремели взрывы, после которых российские коллаборанты заявили, что силы ПВО и флот отбивают атаку якобы украинских беспилотников.

Уже на следующую ночь – против 17 июля – взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего объект получил серьезные повреждения. Власти РФ официально заявили, что один из пролетов не подлежит восстановлению. В инциденте российская сторона традиционно обвинила Украину и пригрозила "зеркальным ответом". А Следком РФ открыл дело о теракте.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СБУ сделала почти невозможное – Крымский мост охраняется очень тщательно"

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