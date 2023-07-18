Оккупанты атаковали дронами Николаев: есть попадания

В ночь на вторник, 18 июля, около 01:50, российская армия атаковала беспилотниками Николаев. оккупанты попали в объект промышленности.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Произошло попадание в объект промышленности. В результате чего произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОК "Юг" подтвердили информацию о том, что четыре иранских дрона "Shahed-136" были сбиты в небе над Николаевщиной.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины .На Николаевщине сирены звучали с 01:22 до 03:25.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки баллистики в некоторых регионах Украины. Кроме того, была опасность применения врагом ударных БПЛА.

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