Такие спецоперации меняют ход войны: эксперт — об атаке на Крымский мост

Подрыв Службой Безопасности Крымского моста – мощный удар по логистике врага. Причем, объект удара находился под усиленной охраной россиян.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний в блоге на Цензор.НЕТ.

Эксперт акцентирует, что СБУ во второй раз с начала полномасштабного вторжения подорвала Крымский мост. "Подрыв моста – это огромная оплеуха по "сакральности российских властей". Очень болезненный и неприятный. Путин пропускает его во второй раз. А СБУ Малюка во второй раз демонстрирует, что для нее не существует невозможных задач на территориях, занятых врагом. Она полностью переигрывает и фсб, и игру. Спецоперации подобного уровня сложности, видимо, войдут в учебники истории спецслужб", — считает политолог.

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По мнению Загороднего, такие спецоперации меняют ход войны и баланс сил в пользу Украины. "Помимо престижа российской власти есть и другой важный аспект — СБУ наносит мощный удар по логистике врага во время украинского контрнаступления. Глава Службы Малюк уже говорил, что мост — законная цель для Украины, потому что россияне опрокидывают по нему технику и военную силу", — подчеркивает эксперт.

"Два слова о том, чем наносились удары. По моим данным, морские надводные дроны – уникальная украинская разработка. Служба безопасности привлекла профессиональных специалистов и смогла в короткие сроки разработать эффективное оружие. Дроны уже отлично проявляли себя во время атаки на бухту в Севастополе в октябре 2022-го", — сообщает Загородний.

Напомним, на Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели два взрыва. Есть погибшие и пострадавшие. Движение на мосту остановлено.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан предполагает, что за ударом по Крымскому мосту 17 июля стоят СБУ и ВМС. По его словам, единственная оставшаяся версия взрыва на Крымском мосту — надводный подрыв беспилотников.

Реакция СБУ

В СБУ пообещали обнародовать все детали по взрывам на Крымском мосту, которые произошли 17 июля.

"Учитывая многочисленные запросы СМИ по поводу очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы. Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки. В то же время напоминаем, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага. Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии", — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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