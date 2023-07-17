В Азовське море впав російський штурмовик Су-25: пілот загинув

У понеділок, 17 липня, у Краснодарському краї Росії в Азовське море впав штурмовик окупантів Су-25.

Про це пишуть російські пропагандисти.

За даними пропаганди РФ, штурмовик Су-25 нібито "виконував тренувальний політ". Він злетів з аеродрому в Єйську та впав у Азовське море.

Окупанти заявили, що "втрат немає", бо пілот нібито встиг катапультуватись. Станом на 15:55 пропагандисти заявили, що пілот загинув. У Мережі уже публікують відео падіння штурмовика.

Росіяни знімають відео з пляжу на Азовському морі. Там видно дим. Офіційно окупаційне Міноборони інцидент не коментує.

Нагадаємо, що в російському місті Єйськ 17 жовтня 2022 року на житловий будинок впав військовий літак. За офіційними даними російської влади, загинули четверо людей, ще 25 постраждали.

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