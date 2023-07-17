Атака на Кримський міст: експерт пояснив, наскільки погіршиться логістика військ РФ

У випадку припинення функціонування Кримського мосту логістика військ Росії погіршиться до 40%.

Про це розповів заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ, коментуючи ситуацію.

За його словами, Кримський міст відіграє дуже важливу і принципіальну роль в логістичному забезпеченні російських військ, які ведуть бойові дії на півдні нашої країни, не говорячи вже про забезпечення військових частин, які знаходяться безпосередньо в Криму.

Романенко зазначив, що російська пропаганда перетворила міст у “фортецю”.

Він зауважив, що в самому Криму розміщено дуже багато частин, які необхідно забезпечувати боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами тощо: “Тому, враховуючи те, що у нас є можливості застосування засобів ураження великої дальності, ця дорога обстрілюється.

Що гірше функціонує Кримський міст, то більше проблем у логістиці для російський військ, наголосив Романенко: “Міст з цією метою, власне, і будувався Російською Федерацією, щоб вирішувати насамперед питання логістики та забезпечення. Крім того, це економічне сполучення. Тобто що гірше він функціонує або взагалі не функціонує, то більше зазнає збитків РФ, як у військовому, так і в економічному плані”.

Росіяни можуть використовувати як шляхи поставок Керченську переправу і сухопутний коридор, зазначив експерт: “Залишається Керченська переправа, сухопутний коридор. Звичайно, вони можуть і будуть використовувати всі можливості, зокрема суден із Новоросійська. Але в разі припинення функціонування Керченського мосту логістика погіршиться до 40%”.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня

На Кримському мосту пролунали два вибухи в ніч проти 17 липня, після яких самопроголошена "влада" півострова заявила про "надзвичайну подію" в районі 145-ї опори мосту. Російські пабліки водночас поінформували, що "впав" проліт мосту. На ньому виникли довжелезні затори і рух врешті було зупинено.

Вибухи на Кримському мосту прокоментував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що в окупованому Криму триває курортний сезон: "Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає".

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