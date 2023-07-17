Атака на Крымский мост: эксперт объяснил, насколько ухудшится логистика войск РФ

В случае прекращения функционирования Крымского моста, логистика войск России ухудшится до 40%.

Об этом рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ, комментируя ситуацию.

По его словам, Крымский мост играет очень важную и принципиальную роль в логистическом обеспечении российских войск, ведущих боевые действия на юге нашей страны, не говоря уже об обеспечении находящихся непосредственно в Крыму военных частей.

Романенко отметил, что российская пропаганда превратила мост в "крепость".

Он отметил, что в самом Крыму размещено очень много частей, которые необходимо снабжать боеприпасами, горюче-смазочными материалами и тому подобное: «Поэтому, учитывая то, что у нас есть возможности применения средств поражения большой дальности, эта дорога обстреливается.

Чем хуже функционирует Крымский мост, тем больше проблем в логистике для российских войск, подчеркнул Романенко: “Мост с этой целью, собственно, и строился Российской Федерацией, чтобы решать прежде всего вопросы логистики и обеспечения. Кроме того, это экономическое соединение. То есть чем хуже он функционирует или вообще не функционирует, тем больше терпит убытки РФ, как в военном, так и в экономическом плане”.

Россияне могут использовать в качестве путей поставок Керченскую переправу и сухопутный коридор, отметил эксперт: “Остается Керченская переправа, сухопутный коридор. Конечно, они могут и будут использовать все возможности, в том числе судов из Новороссийска. Но при прекращении функционирования Керченского моста логистика ухудшится до 40%”.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля

На Крымском мосту прогремели два взрыва в ночь на 17 июля, после которых самопровозглашенные "власти" полуострова заявили о "чрезвычайном событии" в районе 145-й опоры моста. Российские паблики в то же время проинформировали, что "упал" пролет моста. На нем возникли длинные пробки и движение наконец было остановлено.

Взрывы на Крымском мосту прокомментировал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что в оккупированном Крыму продолжается курортный сезон: "Из-за этого все больше людей курит в неустановленных для этого местах, потому что наплыв туристов. Поэтому у них ночью что-то взрывается".

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