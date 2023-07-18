Украинцев предупреждают об угрозе комбинированной атаки РФ

В ночь на вторник, 18 июля, в Украине есть риск комбинированного обстрела РФ. Враг может атаковать и ракетами, и дронами.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Комбинированная атака! В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом ударных БпЛА. В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" предупреждает о нескольких волнах атак БпЛА, а также о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы. В Черном море зафиксирована активность ракетоносителей.

"Помните, что даже при удачной работе ПВО может быть падение обломков, разрушения и пожары. Обязательно позаботьтесь о безопасности — пройдите в укрытие, или воспользуйтесь правилом "двух стен". Работу противовоздушной обороны не снимайте и не распространяйте. Не ориентируйте врага, он все отслеживает", — призывают украинцев в ОК "Юг".

Ранее мы сообщали, что в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.