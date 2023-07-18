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Українців попереджають про загрозу комбінованої атаки РФ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Українців попереджають про загрозу комбінованої атаки РФ

Україна може опинитися під атакою дронів і ракет / Фото: ТСН.ua

У Чорному морі зафіксовано активність ракетоносіїв.

У ніч проти вівторка, 18 липня, в Україні є ризик комбінованого обстрілу РФ. Ворог може атакувати і ракетами, і дронами.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.  

"Комбінована атака!  У Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться в повідомленні.

Оперативне командування "Південь" попереджає про декілька хвиль атак БпЛА, а також про надзвичайно високий рівень ракетної загрози. У Чорному морі зафіксовано активність ракетоносіїв.

"Пам'ятайте, що навіть при вдалій роботі ППО може бути падіння уламків, руйнування і пожежі. Обов'язково подбайте про безпеку - перейдіть в укриття, або скористатись правилом "двох стін". Роботу протиповітряної оборони не фільмуйте і не поширюйте. Не орієнтуйте ворога, він все відстежує", - закликають українців у ОК "Південь". 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
882
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