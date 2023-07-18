Украина получила современные дроны для разминирования: как проходят испытания — фото

Госспецтрансслужба Минобороны получила от Дании современные беспилотники для обследования территорий перед разминированием.

Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как проходит тестирование дронов.

Дроны, благодаря сканерам, обнаруживают магнитные аномалии в земле, воде и на ее поверхности. Они способны "увидеть" любые металлические предметы на глубине до трех метров.

"Современные технические средства позволяют нашим саперам дистанционно сканировать территории и определять места, где есть взрывоопасные предметы, а также другие объекты, которые несут риск жизни людей", — говорится в сообщении.

Дрона для разминирования.

Военные тестируют дроны для разминирования.

Дрона для разминирования.

Военные тестируют дроны для разминирования.

Как рассказал Павлюк, подготовка расчетов, состоящих из двух человек (оператор и пилот), также проходила на территории Дании. Военнослужащие научили техническим составляющим комплекса и провели практические тренировки с применением дронов на местности.

Украинские военные уже успешно работают над обнаружением взрывоопасных предметов.

Напомним, бойцы ВСУ на "Брэдли" сожгли два российских танка – как это было (фото).

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