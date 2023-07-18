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Украина получила современные дроны для разминирования: как проходят испытания — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Украина получила современные дроны для разминирования: как проходят испытания — фото

Современные дроны для разминирования территорий. / Фото: Александр Павлюк

Военные тестируют дроны для разминирования, предоставленные Данией.

Госспецтрансслужба Минобороны получила от Дании современные беспилотники для обследования территорий перед разминированием.

Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как проходит тестирование дронов.

Дроны, благодаря сканерам, обнаруживают магнитные аномалии в земле, воде и на ее поверхности. Они способны "увидеть" любые металлические предметы на глубине до трех метров.

"Современные технические средства позволяют нашим саперам дистанционно сканировать территории и определять места, где есть взрывоопасные предметы, а также другие объекты, которые несут риск жизни людей", — говорится в сообщении.

Дрона для разминирования. / ©
Дрона для разминирования.
Военные тестируют дроны для разминирования. / ©
Военные тестируют дроны для разминирования.
Дрона для разминирования. / ©
Дрона для разминирования.
Военные тестируют дроны для разминирования. / ©
Военные тестируют дроны для разминирования.

Как рассказал Павлюк, подготовка расчетов, состоящих из двух человек (оператор и пилот), также проходила на территории Дании. Военнослужащие научили техническим составляющим комплекса и провели практические тренировки с применением дронов на местности.

Украинские военные уже успешно работают над обнаружением взрывоопасных предметов.

Напомним, бойцы ВСУ на "Брэдли" сожгли два российских танка – как это было (фото).

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Дата публикации
Просмотры
602
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