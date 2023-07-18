Украина получила современные дроны для разминирования: как проходят испытания — фото

Военные тестируют дроны для разминирования, предоставленные Данией.
Госспецтрансслужба Минобороны получила от Дании современные беспилотники для обследования территорий перед разминированием.
Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как проходит тестирование дронов.
Дроны, благодаря сканерам, обнаруживают магнитные аномалии в земле, воде и на ее поверхности. Они способны "увидеть" любые металлические предметы на глубине до трех метров.
"Современные технические средства позволяют нашим саперам дистанционно сканировать территории и определять места, где есть взрывоопасные предметы, а также другие объекты, которые несут риск жизни людей", — говорится в сообщении.
Как рассказал Павлюк, подготовка расчетов, состоящих из двух человек (оператор и пилот), также проходила на территории Дании. Военнослужащие научили техническим составляющим комплекса и провели практические тренировки с применением дронов на местности.
Украинские военные уже успешно работают над обнаружением взрывоопасных предметов.
Напомним, бойцы ВСУ на "Брэдли" сожгли два российских танка – как это было (фото).
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