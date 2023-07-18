51-летняя София Вергара разводится с мужем после семи лет брака

Колумбийско-американская актриса и модель София Вергара разводится с мужем, актером Джо Манганьелло.

Об этом пара сообщила в совместном заявлении изданию Page Six. Супруги прожили в официальном браке семь лет, а 22 ноября они праздновали бы восьмую годовщину.

"Мы приняли сложное решение развестись. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь сейчас, когда мы переходим на этот новый этап нашей жизни", — говорится в совместном заявлении.

София Вергара и Джо Манганьелло / Фото: Associated Press

Причин развода София и Джо не называют. Однако в Сети уже давно ходили слухи, что в отношениях пары не все в порядке. В начале июля Вергара уехала вместе с друзьями в Италию праздновать 51-летие, между тем Манганьелло рядом не было.

Муж только поздравлял актрису с праздником в фотоблоге, правда, поклонники заметили существенную разницу. Если же раньше Джо писал жене, как он ее любит, то в этот раз только просто отметил: "С днем рождения, София".

София Вергара и Джо Манганьелло / Фото: Associated Press

В последний раз экс-влюбленных видели вместе в июне. Тогда София посетила Джо на съемках его нового проекта.

Отметим, Вергара и Манганьело прожили в браке семь лет. Пара поженилась 22 ноября 2015 года. До свадьбы они встречались более, чем полтора года.

Напомним, в начале июля певец Рики Мартин ошеломил новостью, что разводится со своим партнером Джованом Йосефом. Пара прожила в браке шесть лет.

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