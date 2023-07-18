В ВСУ предупредили о ракетной опасности: карта тревог

Во вторник, 18 июля, во время воздушной тревоги в Днепропетровской области было объявлено о ракетной опасности. Впоследствии стало известно, что существует угроза баллистики Харьковской области.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Днепропетровская область — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

К слову, по состоянию на 11.19 воздушную тревогу объявили только в Днепропетровской области. Сирены раздались в регионе в 11:15.

Воздушная тревога в Днепропетровской области 18 июля.

Уже в 11.23 в Воздушных силах сообщили о возможной работе ПВО в регионе.

"Днепропетровская область – возможна работа ПВО по враждебному БпЛА", — говорится в сообщении Командования.

Уже в 11.35 стало известно, что существует угроза баллистики на Харьковщине. В регионе была объявлена воздушная тревога.

"Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения", - сообщили в ВС.

Мапа тривог станом на 11:35 вівторка, 18 липня.

Как сообщалось, ночью против 18 июля российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применил беспилотники и ракеты. Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 воздушных целей. Оккупанты запустили по Украине шесть "Калибров" и 36 "Shahed".

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