В ВСУ предупредили о ракетной опасности: карта тревог

Воздушная тревога раздается в нескольких регионах..
Во вторник, 18 июля, во время воздушной тревоги в Днепропетровской области было объявлено о ракетной опасности. Впоследствии стало известно, что существует угроза баллистики Харьковской области.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Днепропетровская область — ракетная опасность", — говорится в сообщении.
К слову, по состоянию на 11.19 воздушную тревогу объявили только в Днепропетровской области. Сирены раздались в регионе в 11:15.
Уже в 11.23 в Воздушных силах сообщили о возможной работе ПВО в регионе.
"Днепропетровская область – возможна работа ПВО по враждебному БпЛА", — говорится в сообщении Командования.
Уже в 11.35 стало известно, что существует угроза баллистики на Харьковщине. В регионе была объявлена воздушная тревога.
"Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения", - сообщили в ВС.
Как сообщалось, ночью против 18 июля российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применил беспилотники и ракеты. Силы противовоздушной обороны уничтожили 38 воздушных целей. Оккупанты запустили по Украине шесть "Калибров" и 36 "Shahed".