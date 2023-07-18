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У ЗСУ попередили про ракетну небезпеку: мапа тривог

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У ЗСУ попередили про ракетну небезпеку: мапа тривог

Сирени лунають у Дніпропетровській області.

доповнюється...

У вівторок, 18 липня, у Дніпропетровській області оголосили про ракетну небезпеку. Лише в цьому регіоні лунає повітряна тривога.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Дніпропетровська область – ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні. 

До слова, станом на 11:19 повітряну тривогу оголосили лише у Дніпропетровській області. Сирени залунали в регіоні об 11:15.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині 18 липня. / ©
Повітряна тривога на Дніпропетровщині 18 липня.

Вже об 11:23 у Повітряних силах повідомили про можливу роботу ППО в регіоні. 

"Дніпропетровська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА", - йдеться у повідомленні Командування.

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Дата публікації
Перегляди
245
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