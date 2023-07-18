Кто "метит" на место Путина — объяснение аналитика

Разговоры о том, кто может заменить президента РФ Владимира Путина в Кремле, ведутся уже давно. Но если диктатор до "восхождения на престол" был никем, то сейчас следует ожидать, что новым кандидатом может стать человек не только из Минобороны, но и из ФСБ.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказала российский политическиц аналитик Ольга Курносова.

По ее словам, никто не считал Путина кандидатом в президенты до тех пор, пока он им не стал: “Потому что он был действительно никем. Так же и сегодня может появиться человека не совсем ниоткуда – новый кандидат может быть не только из Минобороны, но и из спецслужб, почему нет”.

Аналитик отметила, что ФСБ было хорошо известно о подготовке бунта Пригожина, однако служба ничего не сделала для того, чтобы его остановить: “А почему? Возможно, они тоже хотели, чтобы путч был успешным. Я не исключаю, что это может быть кто-нибудь из ФСБ, кто возглавит такую историю. Потому любой человек, даже не генерал, а полковник, может заменить Путина. Мы узнаем об этом в тот момент, когда все это будет происходить”.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Курносова: Кто будет вместо Путина и «Санкт-Петербургская народная республика».

Напомним, российский публицист и политолог Андрей Пионтковский, живущий в США, считает, что заменить Путина могут владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и депутат Госдумы Константин Затулин, недавно публично признавший, что цели так называемой "СВО" с самого начала были нереалистичными и их невозможно выполнить.

Читайте также: