Хто “мітить” на місце Путіна — пояснення аналітикині

Розмови про те, хто може замінити президента РФ Володимира Путіна у Кремлі точаться вже давно. Але якщо диктатор до “сходження на престол” був ніким, то зараз варто очікувати, що новим кандидатом може стати людина не тільки із Міноборони, а й ФСБ.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловила російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

За її словами, ніхто не вважав Путіна кандидатом в президенти до тих пір, поки він ним не став: “Тому що він був насправді ніким. Так само і сьогодні може з’явитися людини не зовсім нізвідки — новий кандидат може бути не тільки із Міноборони, а й зі спецслужб, чому ні”.

Аналітикиня зауважила, що ФСБ було добре відомо про підготовку бунту Пригожина, однак служба нічого не зробило для того, щоб його зупинити: “А чому? Можливо, вони теж хотіли, щоб путч був успішним. Я не виключаю, що це може бути хтось із ФСБ, хто очолить таку історію. Тому будь-яка людина, навіть не генерал, а полковник, може замінити Путіна. Ми дізнаємось про це в той момент, коли все це відбуватиметься”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео “Курносова: Хто буде замість Путіна та «Санкт-Петербурзька народна республіка»”.

Нагадаємо, російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, який живе у США, вважає, що замінити Путіна можуть власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і депутат Держдуми Костянтин Затулін, який недавно публічно визнав, що цілі так званої “СВО” з самого початку були нереалістичними і їх неможливо виконати.

Читайте також: