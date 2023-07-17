У Китаї зробили заяву щодо подовження "зернової угоди"

Китай підтримує "повністю реалізовану" чорноморську "зернову ініціативу". Ба більше - Пекін висловив готовність співпрацювати зі сторонами у переговорах щодо подовження угоди.

Про це сказала речниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін, передає Anadolu.

"Китай сподівається, що чорноморська зернова ініціатива й надалі буде збалансованою та повністю реалізованою", - висловилася вона.

За словами Мао Нін, Пекін також висунув свої ініціативи щодо міжнародного співробітництва в галузі продовольчої безпеки.

"Китайська сторона готова посилити комунікацію та співпрацю з усіма сторонами для сприяння більшому міжнародному консенсусу та забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - сказала Мао Нін.

Припинення "зернової угоди"

"Зернову угоду" між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Її кілька разів подовжували. Втім, 17 липня, коли термін договору закінчився, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на заяву Росії про припинення "зернової угоди". Турецький лідер розповів, що поговорить на цю тему з російським колегою-диктатором Володимиром Путіним у серпні.

До слова, з Одеси вийшло останнє судно в рамках "зернової" угоди 16 липня. Видання Reuters повідомило, що турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонни кукурудзи й 15 300 ріпаку до Нідерландів.

Напередодні США закликали Росію подовжити "зернову угоду" та припинити використовувати продовольство як зброю. Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована, вважають у американському посольстві.

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