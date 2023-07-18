Астрологічний прогноз на 18 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для втілення у життя планів, складених напередодні.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, коричневий, шоколадний, каштановий кавовий.

Щасливі камені дня: халцедон, переливчастий агат.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, швидко минають, особливо якщо їх не запускати. Зубний біль може завдати багато неприємностей, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати та підбирати нові дієти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна щепити плодові дерева, пересаджувати, прищеплювати і вкорінювати рослини, а ось обрізання гілок вплине на них не найкращим чином.

Магія і містика дня: можна проводити обряди з позбавлення від псування і пристріту.

Табу дня: в жодному разі не можна виявляти агресію до інших людей, це може призвести до фізичного насильства.

Цитата дня: «Щоб досягти свого, поганим людям потрібно лише, щоб хороші люди спостерігали збоку і нічого не робили» (британський філософ Джон Стюарт Мілль).

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