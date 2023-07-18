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Астрологический прогноз на 18 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 июля

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время благоприятно для воплощения в жизнь планов, составленных накануне.

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый, шоколадный, кофейный каштановый. 

Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый. 

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если их не запускать. Зубная боль может доставить много неприятностей, поэтому не стоит тянуть с визитом к врачу. 

Питание дня: можно голодать и подбирать новые диеты. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья. 

Магия и мистика дня: можно производить обряды по избавлению от порчи и сглаза.

Сны дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения, а вот обрезка ветвей повлияет на них не самым лучшим образом. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию по отношению к другим людям, это может быть чревато физическим насилием. 

Цитата дня: «Чтобы добиться своего, дурным людям нужно только, чтобы хорошие люди наблюдали со стороны и ничего не делали» (британский философ Джон Стюарт Милль). 

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Дата публикации
Просмотры
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