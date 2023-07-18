Астрологический прогноз на 18 июля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время благоприятно для воплощения в жизнь планов, составленных накануне.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый, шоколадный, кофейный каштановый.
Счастливые камни дня: халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если их не запускать. Зубная боль может доставить много неприятностей, поэтому не стоит тянуть с визитом к врачу.
Питание дня: можно голодать и подбирать новые диеты.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья.
Магия и мистика дня: можно производить обряды по избавлению от порчи и сглаза.
Сны дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения, а вот обрезка ветвей повлияет на них не самым лучшим образом.
Табу дня: ни в коем случае нельзя проявлять агрессию по отношению к другим людям, это может быть чревато физическим насилием.
Цитата дня: «Чтобы добиться своего, дурным людям нужно только, чтобы хорошие люди наблюдали со стороны и ничего не делали» (британский философ Джон Стюарт Милль).
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