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Резніков і Остін обговорили плани на "Рамштайн-14"

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Резніков і Остін обговорили плани на "Рамштайн-14"

Резніков подякував Остіну за передавання Україні касетних боєприпасів / Фото: Twitter / Олексій Резніков

Резніков подякував Остіну та американському народу за поставку касетних боєприпасів.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагона Ллойдом Остіном. Колеги обговорили плани на 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це інформує Резніков на своїй сторінці у Twitter.

"Мав розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном: обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі; обговорили шляхи прискорення руху України до оперативного возз'єднання з НАТО; обговорили плани на завтрашнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"; обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ в озброєнні та техніці", - йдеться в повідомленні.

Резніков подякував Остіну та американському народу за поставку касетних боєприпасів. Це озброєння використовуватиметься "з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов", наголосив міністр українського оборонного відомства.

Нагадаємо, наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 18 липня.

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Дата публікації
Перегляди
378
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