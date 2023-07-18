Резніков і Остін обговорили плани на "Рамштайн-14"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагона Ллойдом Остіном. Колеги обговорили плани на 14-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це інформує Резніков на своїй сторінці у Twitter.

"Мав розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном: обмінялися враженнями про саміт НАТО у Вільнюсі; обговорили шляхи прискорення руху України до оперативного возз'єднання з НАТО; обговорили плани на завтрашнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"; обговорили ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ в озброєнні та техніці", - йдеться в повідомленні.

Резніков подякував Остіну та американському народу за поставку касетних боєприпасів. Це озброєння використовуватиметься "з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов", наголосив міністр українського оборонного відомства.

Нагадаємо, наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 18 липня.