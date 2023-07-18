Резников и Остин обсудили планы на "Рамштайн-14"

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Коллеги обсудили планы на 14-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом информирует Резников на своей странице в Twitter.

"Имел разговор с моим другом и коллегой Ллойдом Остином: обменялись впечатлениями о саммите НАТО в Вильнюсе; обсудили пути ускорения движения Украины к оперативному воссоединению с НАТО; обсудили планы на завтрашнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"; обсудили ситуацию на поле боя и нужды ВСУ в вооружении и технике", — говорится в сообщении.

Резников поблагодарил Остина и американский народ за поставку кассетных боеприпасов. Это вооружение будет использоваться "с умом, осторожно и в строгом соответствии с указанными ранее условиями", подчеркнул министр украинского оборонного ведомства.

Напомним, следующее заседание "Рамштайна" состоится 18 июля.