Резников анонсировал новое заседание "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится уже 18 июля.

Об этом он написал в своей колонке для LIGA.net.

Алексей Резников отметил, что 18 июля состоится очередное заседание "Рамштайна". В каком формате он будет проходить, министр не уточнил.

"Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту — возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встречи в формате Рамштайн", – написал он.

Напомним, последнее заседание в формате "Рамштайн" проходило 15 июня в Брюсселе. Тогда Резников заявил о существовании "танковой коалиции, противовоздушной коалиции, артиллерийской семьи и семьи РСЗО". Министр отметил, что полностью убежден – "у нас будет "птичья коалиция".

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