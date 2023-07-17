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Резніков анонсував нове засідання "Рамштайну"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Резніков анонсував нове засідання "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков / Фото: Associated Press

Резніков розповів подробиці.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться уже 18 липня. 

Про це він написав у своїй колонці для LIGA.net.

Олексій Резніков зазначив, що 18 липня відбудеться чергове засідання "Рамштайну". У якому форматі воно проходитиме, міністр не уточнив. 

"Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув "ні, цього не буде, це неможливо". По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн", - написав він. 

Нагадаємо, останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбувалось 15 червня у Брюсселі. Тоді  Резніков заявив про існування "танкової коаліції, протиповітряної коаліції, артилерійської сім’ї та родини РСЗВ". Міністр зазначив, що повністю переконаний – "у нас буде "пташина коаліція".

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Дата публікації
Перегляди
179
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