США закликають Росію продовжити "зернову угоду"

Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована, вважають у американському посольстві.

Сполучені Штати Америки закликають Росію продовжити "зернову угоду" і припинити використовувати продовольство як зброю.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Україна готова й надалі продовжувати експортувати продовольство. Росія повинна припинити використовувати продовольство як зброю і грати з життям тих, хто залежить від цих поставок. Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована на благо людей в усьому світі", - написала посолка США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці у Twitter.

За даними інформаційної агенції Reuters, із Одеського порту вранці 16 липня вийшло останнє судно в межах угоди, яка завершиться 17 липня. Росія не погоджувалася реєструвати нові кораблі з 27 червня, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Білому домі пояснили, до яких наслідків для РФ призведе зрив "зернової угоди". Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відмова Росії від подовження "зернової угоди" дорого обійдеться країні-агресорці в дипломатичному плані.