На Сумщині прогриміли 126 вибухів за добу: є поранений

Загарбники били з мінометів, гранатометів, артилерії та не тільки.
У неділю, 16 липня, росіяни обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 126 вибухів, є поранений.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
- Білопільська громада: мінометний обстріл і пуски НАР з гелікоптера (20 вибухів);
- Путивльська громада: ворог бив з мінометів та артилерії (11 вибухів);
- Великописарівська громада: мінометний обстріл (2 вибухи);
- Середино-Будська громада: гранатометний обстріл (21 вибух). Поранення отримала одна цивільна людина. Пошкоджено два домогосподарства та автомобіль.
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (7 вибухів);
- Шалигинська громада: мінометний обстріл (6 вибухів);
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів);
- Есманська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів);
- Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл та артобстріл (33 вибухи).
Раніше ми повідомляли, що росіяни обстріляли Харків втретє протягом доби.
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