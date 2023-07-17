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На Сумщині прогриміли 126 вибухів за добу: є поранений

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Сумщині прогриміли 126 вибухів за добу: є поранений

Окупанти обстріляли Сумську область / Фото: Сумська ОВА

Загарбники били з мінометів, гранатометів, артилерії та не тільки.

У неділю, 16 липня, росіяни обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 126 вибухів, є поранений.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

  • Білопільська громада: мінометний обстріл і пуски НАР з гелікоптера (20 вибухів);
  • Путивльська громада: ворог бив з мінометів та артилерії (11 вибухів); 
  • Великописарівська громада: мінометний  обстріл (2 вибухи);
  • Середино-Будська громада: гранатометний обстріл (21 вибух). Поранення отримала одна цивільна людина. Пошкоджено два домогосподарства та автомобіль. 
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (7 вибухів);
  • Шалигинська громада: мінометний обстріл (6 вибухів);
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів);
  • Есманська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів);
  • Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл та артобстріл (33 вибухи).

Раніше ми повідомляли, що росіяни обстріляли Харків втретє протягом доби.

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Дата публікації
Перегляди
70
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