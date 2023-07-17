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В Сумской области прогремели 126 взрывов за сутки: есть раненый

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Сумской области прогремели 126 взрывов за сутки: есть раненый

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Захватчики били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В воскресенье, 16 июля, россияне обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов, 1 человек ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: минометный обстрел и пуски НАР с вертолета (20 взрывов);
  • Путивльская община: враг бил из минометов и артиллерии (11 взрывов);
  • Великописаревская община: минометный обстрел (2 взрыва);
  • Середино-будская община: гранатометный обстрел (21 взрыв). Ранение получил один гражданский человек. Повреждены два домохозяйства и автомобиль.
  • Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (7 взрывов);
  • Шалыгинская община: минометный обстрел (6 взрывов);
  • Краснопольская община: враг бил из минометов (10 взрывов);
  • Эсманская община: артиллерийский обстрел (10 взрывов);
  • Юнакиевская община: зафиксирован минометный обстрел и артобстрел (33 взрыва).

Ранее мы сообщали, что россияне обстреляли Харьков третий раз в течение суток.

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Дата публикации
Просмотры
66
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