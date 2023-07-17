В Сумской области прогремели 126 взрывов за сутки: есть раненый

Захватчики били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.
В воскресенье, 16 июля, россияне обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов, 1 человек ранен.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Белопольская община: минометный обстрел и пуски НАР с вертолета (20 взрывов);
- Путивльская община: враг бил из минометов и артиллерии (11 взрывов);
- Великописаревская община: минометный обстрел (2 взрыва);
- Середино-будская община: гранатометный обстрел (21 взрыв). Ранение получил один гражданский человек. Повреждены два домохозяйства и автомобиль.
- Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (7 взрывов);
- Шалыгинская община: минометный обстрел (6 взрывов);
- Краснопольская община: враг бил из минометов (10 взрывов);
- Эсманская община: артиллерийский обстрел (10 взрывов);
- Юнакиевская община: зафиксирован минометный обстрел и артобстрел (33 взрыва).
Ранее мы сообщали, что россияне обстреляли Харьков третий раз в течение суток.
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