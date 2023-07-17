В Сумской области прогремели 126 взрывов за сутки: есть раненый

Захватчики били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В воскресенье, 16 июля, россияне обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов, 1 человек ранен.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: минометный обстрел и пуски НАР с вертолета (20 взрывов);

Путивльская община: враг бил из минометов и артиллерии (11 взрывов);

Великописаревская община: минометный обстрел (2 взрыва);

Середино-будская община: гранатометный обстрел (21 взрыв). Ранение получил один гражданский человек. Повреждены два домохозяйства и автомобиль.

Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (7 взрывов);

Шалыгинская община: минометный обстрел (6 взрывов);

Краснопольская община: враг бил из минометов (10 взрывов);

Эсманская община: артиллерийский обстрел (10 взрывов);

Юнакиевская община: зафиксирован минометный обстрел и артобстрел (33 взрыва).

Ранее мы сообщали, что россияне обстреляли Харьков третий раз в течение суток.