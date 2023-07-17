США призывают Россию продлить "зерновое соглашение"

Соединенные Штаты Америки призывают Россию продлить "зерновое соглашение" и прекратить использовать продовольствие как оружие.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Украина готова и дальше продолжать экспортировать продовольствие. Россия должна прекратить использовать продовольствие как оружие и играть с жизнью тех, кто зависит от этих поставок. Черноморская зерновая инициатива должна быть продолжена, расширена и полностью реализована во благо людей во всем мире", — написала посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице в Twitter.

По данным информационного агентства Reuters, из Одесского порта утром 16 июля вышло последнее судно в рамках соглашения, которое завершится 17 июля. Россия не соглашалась регистрировать новые корабли с 27 июня, говорится в сообщении.

Напомним, что в Белом доме объяснили, к каким последствиям для РФ приведет срыв "зернового соглашения". Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отказ России от продления "зернового соглашения" дорого обойдется стране-агрессорке в дипломатическом плане.