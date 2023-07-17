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Ердоган відреагував на припинення Росією "зернової угоди"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Ердоган відреагував на припинення Росією "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прокоментував вихід РФ із "зернової угоди" / Фото: Associated Press

Турецький лідер каже, що поговорить на цю тему з Путіним у серпні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на заяву Росії про припинення "зернової угоди", термін якої сплив 17 липня.

Про це турецький лідер висловився на пресконференції в Саудівській Аравії, повідомдляє "Анадолу".

Так, Ердоган зазначив, що попри рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи, ця угода вже увійшла в історію як приклад успішної дипломатії.

Президент Туреччини сподівається, що його російський колега Володимир Путін все ж хоче подовження "зернової угоди". Ердоган сказав, що проведе на цю тему переговори з президентом РФ у серпні, коли той прибуде до Туреччини.

"Попри сьогоднішню заяву, я вважаю, що президент Росії Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав", - сказав турецький лідер.

Що відомо про припинення дії "зернової угоди"

В межах "зернової угоди" з порту Одеси 16 липня вийшло останнє судно. Цьому передувала заява російської сторони про відсутність підстав для подовження Чорноморської зернової ініціативи. Адже однією з умов для подовження дії угоди у Кремлі називали підключення до SWIFT "Россельхозбанка", чого так і не сталося.

17 липня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено". Водночас він повідомив, що РФ повернеться до угоди за умови виконання вимог держави.

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Дата публікації
Перегляди
6118
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