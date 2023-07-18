В Беларусь прибыла четвертая колонна "вагнеровцев" — "Гаюн"

В Белоруссию прибыла четвертая колонна наемников частной военной компании "Вагнера". Она состоит из более 80 машин разной модификации.

Об этом 18 июля сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Просто сейчас в направлении Осиповичей и лагеря в с. Цель по трассе М5 от Бобруйска движется еще одна большая колонна наемников ЧВК "Вагнера", — говорится в сообщении.

Колонна, по данным "Гаюна", состоит из по меньшей мере 80 машин различных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, "буханки" около 20 единиц, а также автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных "Уралов" и КамАЗов.

"Техника движется с номерами "ЛНР" и "ДНР". Известно, что колонна растянулась по трассе на +- 5 км и сейчас уже подъезжает к съезду на село Цель, где расположен палаточный лагерь для наемников ЧВК "Вагнера", — отмечает "Гаюн".

В Беларусь прибыла четвертая колонна наемников частной военной компании "Вагнера" / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Напомним, 18 июля "Белорусский Гаюн" сообщил, что самолет Евгения Пригожина прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга. Борт олигарха главаря "вагнеровцев" приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

Читайте также: