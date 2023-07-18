Самолет Пригожина прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга — Гаюн

Во вторник, 18 июля, в Беларуси в четвертый раз приземлился борт российского олигарха, предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина. Он летел из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"В 11:05 бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) приземлился на военном аэродроме в Мачулищах", — говорится в сообщении.

К слову, ранее прилеты фиксировались 27 июня, 1 июля и 11 июля. Тогда главарь боевиков, вероятно, ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

"Вагнер" в Беларуси

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая военная колонна "вагнеровцев". Она состояла из военной техники и личного состава. Военная колонна ночью въехала на территорию республики из РФ в районе Кричева.

Впоследствии в Сети появилось видео колонны русских наемников в Беларуси. Анализ ролика показывает, что граница РФ-РБ эта колонна пересекла глубокую ночь — в 3:00, потому что от пограничного перехода на границе РФ-РБ "Звончатка-Понятовка" ехать 110 км — это 1,5-2 часа.

Уже 17 июля стало известно, что в Белоруссию прибыла еще одна колонна террористов "Вагнера". В составе колонны насчитали по меньшей мере 20 автомобилей разных модификаций. Машины были установлены с флагами РФ и с символикой ПВК.

Издание The New York Times сообщило, что "вагнеровцы" перебираются в Беларусь. По информации NYT, после прекращения мятежа "Вагнера" на бывшей базе под Осиповичами оживилась активность, и к концу июня разместился полевой лагерь с более чем 300 крупными военными палатками.

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